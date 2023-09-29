Дубль Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче

Сегодня, 29 сентября, в рамках предсезонного матча «Миннесота Уайлд» обыграла на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча в арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

За «Миннесоту» дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов, а также по шайбе забили Алекс Голигоски и Юнас Бродин.

В составе «Колорадо» отличись Мэтт Штинбург и Райли Тафти.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.