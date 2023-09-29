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Дубль Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче

Дубль Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче
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Сегодня, 29 сентября, в рамках предсезонного матча «Миннесота Уайлд» обыграла на своей площадке «Колорадо Эвеланш». Встреча в арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1).

За «Миннесоту» дублем отметился российский нападающий Кирилл Капризов, а также по шайбе забили Алекс Голигоски и Юнас Бродин.

В составе «Колорадо» отличись Мэтт Штинбург и Райли Тафти.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2023, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 00:32 (5x5)     2:0 Голигоски (Петан, Леттьери) – 13:02 (5x5)     2:1 Штинбург (Олофссон, Макдермид) – 15:54 (5x5)     3:1 Бродин (Леттьери, Фэйбер) – 34:56 (5x5)     3:2 Тафти (Полин, Олауссон) – 57:31 (5x5)     4:2 Капризов (Цуккарелло, Шпачек) – 59:29 (en)    
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