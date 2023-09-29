Мирошниченко набрал первые очки за «Вашингтон», отдав две передачи в матче с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметился первыми очками в дебютном матче за «Кэпиталз». Россиянин в победном матче с «Детройтом» (4:3) отдал две результативные передачи.

19-летний россиянин провёл на площадке 16 минут и 23 секунды. Отметился тремя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами, завершив встречу с положительным показателем полезности «+1». Мирошниченко был признан второй звездой матча.

В составе победителей отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон, Расмус Сандин и Джон Карлсон. Российские нападающие Александр Овечкин, Иван Мирошниченко и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «+1». За «Детройт» забивали Даниэль Спронг и Робби Фаббри (дважды). Нападающие Клим Костин и Артём Анисимов не отметились результативными действиями.