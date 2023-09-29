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Мирошниченко набрал первые очки за «Вашингтон», отдав две передачи в матче с «Детройтом»

Мирошниченко набрал первые очки за «Вашингтон», отдав две передачи в матче с «Детройтом»
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Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко отметился первыми очками в дебютном матче за «Кэпиталз». Россиянин в победном матче с «Детройтом» (4:3) отдал две результативные передачи.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Спронг (Эдвинссон) – 23:35 (5x5)     1:1 Бекстрём (Овечкин, Мирошниченко) – 27:38 (5x5)     2:1 Уилсон (Кузнецов) – 32:31 (5x5)     3:1 Сандин (Кристалл, Уилсон) – 47:10 (5x4)     4:1 Карлсон (Сгарбосса, Мирошниченко) – 56:11 (5x5)     4:2 Фаббри (Спронг, Мяяття) – 56:56 (5x5)     4:3 Фаббри – 58:47 (5x5)    

19-летний россиянин провёл на площадке 16 минут и 23 секунды. Отметился тремя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами, завершив встречу с положительным показателем полезности «+1». Мирошниченко был признан второй звездой матча.

В составе победителей отличились Никлас Бекстрём, Том Уилсон, Расмус Сандин и Джон Карлсон. Российские нападающие Александр Овечкин, Иван Мирошниченко и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Защитник Александр Алексеев завершил матч с коэффициентом полезности «+1». За «Детройт» забивали Даниэль Спронг и Робби Фаббри (дважды). Нападающие Клим Костин и Артём Анисимов не отметились результативными действиями.

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