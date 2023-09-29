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«Боже, я стар!» Овечкин побыл переводчиком Мирошниченко после его дебюта в НХЛ

«Боже, я стар!» Овечкин побыл переводчиком Мирошниченко после его дебюта в НХЛ
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после победного матча с «Детройтом» (4:3) исполнил функции переводчика для форварда «Кэпиталз» Ивана Мирошниченко. В своём дебютном матче в НХЛ 19-летний россиянин отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча.

«Какие эмоции после дебютного матча в НХЛ? Рад играть с такими людьми, за которыми я раньше только смотрел по телевизору. Ови задрафтовали в НХЛ, когда я только родился (В 2004 году. — Прим. «Чемпионата»). Для меня это было очень воодушевляюще», — сказал Мирошниченко в интервью пресс-службе «Вашингтона».

Когда Овечкин передавал слова Мирошниченко североамериканским журналистам, он воскликнул «О Боже, как я стар!», когда Иван заявил, что родился в год драфта Александра в НХЛ.

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19-летний россиянин в матче с «Детройтом» провёл на площадке 16 минут и 23 секунды. Отметился тремя бросками по воротам и тремя силовыми приёмами, завершив встречу с положительным показателем полезности «+1». Мирошниченко был признан второй звездой матча.

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