«Я могу играть намного лучше». Бедард — о своём дебюте в предсезонном матче НХЛ

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард оценил свой дебютный матч в НХЛ. В предсезонной встрече с «Сент-Луисом» форвард отметился двумя результативными передачами и помог «Блэкхоукс» победить со счётом 2:1 в овертайме.

«Думаю, я могу играть намного лучше. Я не думаю, что лично я играл великолепно. Очень приятно одержать победу, хоть и на предсезонке, но нет ничего лучше, чем победа. Я чувствовал себя хорошо в системе игры команды, и в зоне защиты я чувствовал себя вполне комфортно. Но думаю, что могу добиться большего.

Конечно, я хотел забить гол, но я уверен в себе, своих способностях и всём остальном. Я могу быть строг к себе, но иметь шансы — это хорошо. Сегодня у меня их было не так много, как мне хотелось бы, но я думаю, что это положительный момент. Очевидно, я хочу, чтобы шайбы залетали в сетку после моих бросков. Я хочу сам создавать голевые моменты, но когда у тебя есть такие голевые шансы, это тоже хорошо», — цитирует Бедарда пресс-служба клуба.