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Сможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре с московским «Динамо»?

Сможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре с московским «Динамо»?
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Сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и «Авангардом». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая очная встреча команд в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. К этой встрече «Авангард» подходит с серией из трёх поражений кряду.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре с московским «Динамо»?»

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После девяти матчей, «Авангард» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Московское «Динамо» занимает третью строчку на Западе, проведя 11 матчей.

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