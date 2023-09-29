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Сможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре с московским «Динамо»?

Сегодня, 29 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между местным «Динамо» и «Авангардом». Встреча начнётся в 19:00 мск.

Это будет первая очная встреча команд в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. К этой встрече «Авангард» подходит с серией из трёх поражений кряду.

«Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Сможет ли «Авангард» прервать серию поражений в игре с московским «Динамо»?»

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После девяти матчей, «Авангард» расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Московское «Динамо» занимает третью строчку на Западе, проведя 11 матчей.