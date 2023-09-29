Белов — о начале сезона-2023/2024 КХЛ: введение потолка зарплат в лиге даёт свои плоды

Российский тренер Валерий Белов оценил первый месяц нового сезона-2023/2024 КХЛ и заявил, что введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ сработало.

«Старт регулярного чемпионата получился очень интересным. Много непредсказуемых результатов, высокая плотность в турнирных таблицах.​ Посмотрите, и на Западе, и на Востоке первую команду от десятой разделяют лишь 8-10 очков. Это показатель баланса сил в лиге, турнирной интриги. И это позволяет рассчитывать на борьбу за кубковые путёвки до последнего тура.

За счёт чего достигнута такая плотность? Моё мнение: решение КХЛ о введении потолка и пола зарплат даёт свои плоды. Это дало кислорода середнякам и аутсайдерам. Теперь при правильной кадровой работе внутри клуба и при правильном тренировочном процессе они получили возможность быть конкурентоспособными.

Примеры? Много слов сказано о «Торпедо». Всё – по делу, команда Игоря Ларионова за счёт внутренних ресурсов показывает интересный, атакующий хоккей, даже лидирует на Западе. Ещё один пример – «Северсталь». Её тренер Андрей Козырев, как и Ларионов, работал в системе сборных команд России, отлично знал рынок молодых игроков. Как следствие, Череповец тоже идёт по пути Нижнего Новгорода», – цитирует Белова Russia-Hockey.ru.