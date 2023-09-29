«Вратари — люди совсем другого уровня». Новиков — об операции на спине Василевского

Заслуженный тренер России, известный в прошлом вратарь Юрий Новиков прокомментировал операцию на спине, которую перенёс голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Возвращение россиянина в строй ожидается через восемь-десять недель.

«То, что вратарь – это самая почётная и опасная позиция, неоспоримый факт. Каждая тренировка и игра требуют максимального мужества, концентрации физических и психологических усилий. Ту нагрузку, которую вратарь применяет на мышцы и суставы, сложно представить рядовому человеку. Как и посчитать количество падений на колени, задействования спины, позвоночника. При всём уважении к полевым игрокам вратари – люди совсем другого уровня.

Подвиги Василевского, его вклад в завоёванные «Тампой» Кубки Стэнли не обсуждаются, да и «Везину» ни одни вратарь просто так не получает. Но иногда наступает усталость человеческого организма. Сначала это микротравмы, а потом всё нарастает как снежный ком. Если посчитать, сколько Андрей играет в хоккей, сколько надевает на себя амуницию, которая по сравнению с моей карьерой стала гораздо тяжелее. Это всё накопилось и дало о себе знать. Наши ребята нам очень близки, желаю Андрею скорейшего выздоровления. С ним Россия и болельщики! Василевский – великий вратарь. Такие люди служат ориентиром и развивают вид спорта», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.