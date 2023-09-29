Кожевников: «Спартак» при Жамнове здорово смотрится, даже потрясающе

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников заявил, что ему нравится игра красно-белых в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ. В межсезонье «Спартак» возглавил бывший главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

«Спартак» сейчас вообще здорово смотрится, даже потрясающе. В обороне есть ошибки, но куда без них, а в нападении приятно посмотреть. Тренерский штаб справляется, Алексей Жамнов себе подобрал нужных помощников. Вся основная работа лежит на Жамнове, при нём команды всегда вылазили, когда он вставал на лавку, это опытный специалист. В сборную России просто так бы не позвали», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

После 12 матчей текущего сезона КХЛ «Спартак» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции.