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«В регулярке я бросил бы». Овечкин пошутил о результативной передаче в предсезонном матче

«В регулярке я бросил бы». Овечкин пошутил о результативной передаче в предсезонном матче
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с юмором прокомментировал свою результативную передачу на Никласа Бекстрёма в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3). Россиянин отдал пас от борта, а шведский нападающий переправил шайбу в ворота.

«Знаете, сейчас идёт лишь предсезонка. Мне нужно было найти способ сделать пас. В регулярном сезоне, вероятно, я бросил бы из этой позиции (смеётся)», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

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В матче с «Детройтом» Овечкин провёл 19 минут, нанёс два броска по воротам и применил один силовой приём. Россиянин закончил матч с положительным показателем полезности «+1».

Напомним, Овечкин участвует в погоне за рекордом Уйэна Гретцки по голам в НХЛ. На данный момент россиянин отстаёт от канадца на 72 шайбы, которые учитываются лишь в регулярном чемпионате.

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