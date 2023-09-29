Нападающий «Сочи» Хафизов избежал серьёзной травмы после удара в челюсть в матче с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов избежал серьёзной травмы после удара в челюсть в матче с ЦСКА (1:7). Форвард покинул площадку и не смог доиграть вчерашний матч с армейцами.

«Первое обследование показало, что Тимур Хафизов в матче с ЦСКА получил незначительное повреждение. Тем не менее игроку предписано воздержаться от тренировок, после вчерашней игры он вылетел в Сочи. В зависимости от динамики восстановления врачи примут решение о возможном участии форварда в ближайшей домашней серии», — говорится в официальном заявлении пресс-службы сочинского клуба.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев предположил, что Хафизов получил серьёзную травму.