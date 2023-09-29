Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сочи» Хафизов избежал серьёзной травмы после удара в челюсть в матче с ЦСКА

Нападающий «Сочи» Хафизов избежал серьёзной травмы после удара в челюсть в матче с ЦСКА
Комментарии

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов избежал серьёзной травмы после удара в челюсть в матче с ЦСКА (1:7). Форвард покинул площадку и не смог доиграть вчерашний матч с армейцами.

«Первое обследование показало, что Тимур Хафизов в матче с ЦСКА получил незначительное повреждение. Тем не менее игроку предписано воздержаться от тренировок, после вчерашней игры он вылетел в Сочи. В зависимости от динамики восстановления врачи примут решение о возможном участии форварда в ближайшей домашней серии», — говорится в официальном заявлении пресс-службы сочинского клуба.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев предположил, что Хафизов получил серьёзную травму.

Материалы по теме
«В глазах было видно, что травма тяжёлая». Тренер «Сочи» — о повреждении Хафизова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android