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«ИИХФ не смогла или не захотела помочь». Экс-легионер «Торпедо» рассказал, как покинул КХЛ

«ИИХФ не смогла или не захотела помочь». Экс-легионер «Торпедо» рассказал, как покинул КХЛ
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Американский форвард «Дюссельдорфа» Кенни Агостино, ранее выступавший в КХЛ за «Торпедо», рассказал, как шведский клуб расторг с ним соглашение в конце августа. «Шеллефтео» сначала заключил контракт с нападающим, но через день разорвал договор. Решение шведского клуба было связано с информацией, согласно которой Агостино мог уехать из России весной 2022 года, однако выбрал более финансово выгодный вариант.

«Естественно, всё получилось не так, как я представлял. Думаю, ни одна сторона не ожидала, что мой переход вызовет такой резонанс. Всё покатилось как снежный ком.

Конечно, я разочарован тем, что случилось, и что я потерял шанс играть там. Но вместо этого у меня появился другой вариант. Очень неудачно всё… Было много разговоров, а потом всё пошло под откос. И ничего не сложилось.

Не хочу углубляться в детали, ни с кем не было проблем. Мы с самого начала были честны о том, что случилось в прошлом году. Я продлил контракт до начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) — это факт. Клуб знал, что я пытался разорвать контракт в России. ИИХФ не смогла или не захотела помогать с расторжением контрактов, заключённых до начала конфликта. Если бы я просто их кинул, мне пришлось бы выплачивать огромную сумму, чтобы избавиться от русского контракта», — приводит слова Агостино Expressen.

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