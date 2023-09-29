Сидни Кросби использовал эмблему «Макдональдса» на льду для тренировки с шайбой

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Перед началом матча канадский капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби принял участие в раскатке со своими товарищами. Хоккеист увидел на льду эмблему «Макдональдс». Кросби решил использовать её для разминки. Канадский нападающий, контролируя шайбу, пытался провести её исключительно по границам эмблемы.

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Отметим, что в ходе встречи Кросби отметился результативной передачей на Рикарда Ракелля. Дубль в составе «Питтсбурга» оформил Дрю О'Коннор.