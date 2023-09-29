«Российское откровение». Журналист TSN лестно высказался о 17-летнем защитнике «Торпедо»

Обозреватель TSN Боб Маккензи поделился мнением о российском защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве.

«По большей части неизвестный игрок, пока сыгравший 11 матчей в КХЛ за последние пару недель, где он набирал в среднем около 20 минут игрового времени, записал на свой счёт пять результативных передач и вызвал огромный ажиотаж в хоккейном сообществе. Это российское откровение выглядит так, будто у него могут быть все инструменты, чтобы стать защитником топ-пары в НХЛ, но размер выборки невелик», — приводит слова Маккензи TSN.

Отметим, что на данный момент 17-летний Силаев принял участие в 11 встречах КХЛ в нынешнем сезоне, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, суммарно набрав шесть очков.