Молодой лидер «Торпедо» поделился мыслями о возможном отъезде в НХЛ

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился мнением о возможном отъезде в Национальную хоккейную лигу. 21-летний форвард сказал, что совет главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова будет для него важен.

«Есть ли у меня шансы попасть на драфт НХЛ в 2024 году? Как я понимаю, меня уже на драфте выбрать не могут, потому что три попытки истрачены. Дай бог, чтобы так было, но я уже сам могу выбирать себе клуб НХЛ. Думаю о том, что однажды могу поехать в североамериканскую лигу? Да, конечно. Подумать об НХЛ мне ещё предстоит. Но пока у меня контракт с «Торпедо» до 2025 года, я думаю об этом сезоне КХЛ.

Будет ли интересен совет Игоря Ларионова, в какой клуб Северной Америки лучше поехать? Да, конечно. Мнение Ларионова будет иметь очень большой вес в моём выборе», — приводит слова Атанасова «Матч ТВ».

Напомним, нападающий в нынешнем сезоне входит в семёрку лучших бомбардиров чемпионата КХЛ. Атанасов провёл 11 встреч, в которых записал на свой счёт 12 (7+5) баллов. Суммарно форвард провёл за нижегородцев 42 встречи, в которых набрал 14 (9+5) очков. Кроме того, Атанасов вместе с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова, отыграл в плей‑офф 12 матчей и записав на свой счёт 15 (10+5) баллов.