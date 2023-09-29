«В гостях возьмём реванш». Баширов прокомментировал поражение «Салавата» от «Металлурга»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Уфимцы уступили с минимальным счётом — 0:1.

«Да, проиграли. Но игра была хорошая. Команда может играть в атакующий хоккей. Видно, что нужно исправить. Будем работать над этим. В Магнитогорске при своих болельщиках возьмём реванш», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошла очередная встреча Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. «Салават Юлаев» сыграл с магнитогорским «Металлургом». Матч завершился победой магнитогорцев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Решающий гол на 42-й минуте забил Робин Пресс.