Московское «Динамо» разгромило «Авангард» со счётом 6:0, у омичей 4-е поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).
На восьмой минуте Седрик Пакетт вывел москвичей вперёд. На 28-й минуте Бреннан Менелл удвоил преимущество «Динамо». На 32-й минуте Максим Джиошвили, реализовав большинство, забил третий гол. На 37-й минуте Никита Гусев с передачи Джордана Уила забросил четвёртую шайбу. На последней минуте периода Эрик О'Делл довёл счёт до разгромного. На 41-й минуте Никита Гусев оформил дубль.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 1 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Динамо» 2 октября в гостях также встретится с «Ред Стар».
- 29 сентября 2023
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