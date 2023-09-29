Московское «Динамо» разгромило «Авангард» со счётом 6:0, у омичей 4-е поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

На восьмой минуте Седрик Пакетт вывел москвичей вперёд. На 28-й минуте Бреннан Менелл удвоил преимущество «Динамо». На 32-й минуте Максим Джиошвили, реализовав большинство, забил третий гол. На 37-й минуте Никита Гусев с передачи Джордана Уила забросил четвёртую шайбу. На последней минуте периода Эрик О'Делл довёл счёт до разгромного. На 41-й минуте Никита Гусев оформил дубль.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 1 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Динамо» 2 октября в гостях также встретится с «Ред Стар».