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Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Амур» прервал серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Куньлунь»

«Амур» прервал серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Куньлунь»
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Хохлачёв) – 12:38 (5x5)     0:2 Капустин (Рылов, Коршков) – 24:32 (5x5)    

На 13-й минуте Артур Гиздатуллин с передачи Александра Хохлачёва вывел хабаровскую команду вперёд. На 25-й минуте Кирилл Капустин удвоил преимущество «Амура». Очки за результативные передачи получили Яков Рылов и Егор Коршков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет «Авангард». Оба матча состоятся 1 октября.

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