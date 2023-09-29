«Амур» прервал серию из четырёх поражений подряд, обыграв «Куньлунь»

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На 13-й минуте Артур Гиздатуллин с передачи Александра Хохлачёва вывел хабаровскую команду вперёд. На 25-й минуте Кирилл Капустин удвоил преимущество «Амура». Очки за результативные передачи получили Яков Рылов и Егор Коршков.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет «Авангард». Оба матча состоятся 1 октября.