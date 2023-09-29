Козлов — о поражении от «Металлурга»: беззубый матч, у «Салавата» нет такого мастерства

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об итогах встречи с «Металлургом». Уфимцы потерпели сухое поражение со счётом 0:1. Единственную шайбу забросил защитник магнитогорцев Робин Пресс. Для «Салавата» это поражение стало вторым сухим в нынешнем сезоне. Ранее уфимцы на домашней арене уступили «Автомобилисту» — 0:1. Это третье поражение в Уфе.

«Беззубый матч. Особенно в зоне атаки. Просто беззубый. Много проигранных единоборств, несвойственных для нас. Много потерь, в зоне атаки не могли ничего создать. Просто беззубо. Мы не должны так играть. Это не наш хоккей.

Какие эмоции от Доброматча? Меня это тронуло. Мне понравилось, нужно чаще помогать детям, проводить больше таких матчей.

Почему не получилось сегодня хорошо сыграть в атаке? Всё получится, когда будет нацеленность и спортивная злость. Когда появится движение, игра станет другой. Реально ли «Салавату» играть в комбинационный и атакующий хоккей? Сейчас такое время для нас, когда мы проходим через трудности и сложности. У нас с Казанью был тяжёлый матч. С «Трактором» были сложности, сегодня. Не та игра, которую мы показывали на предсезонке и в начале сезона. Попали в яму, надо из неё выходить. Много брака, неточных передач, потерь.

К какому хоккею стремится «Салават Юлаев»? К победному. Два сухих поражения дома, как исправить ситуацию? Мы не играем на нашем уровне. С «Трактором» были эмоции. Сегодня их не было. У нас нет такого мастерства, чтобы выигрывать матчи. Нужны эмоции, злость. Только тогда мы будем выигрывать.

Когда ждать Алалыкина? Он близок к выходу на лёд. Данил сыграет на выезде. Ждать ли Ливо на ближайшем выезде? Нет, ближе к домашней серии», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».