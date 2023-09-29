Кравец — после 0:6 в матче с «Динамо»: оправдаем доверие болельщиков в следующей игре

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение команды в матче с московским «Динамо» (0:6).

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на такой результат, на протяжении всей игры очень здорово поддерживали команду. Чувствуется, что они верят в команду и ребят. И я уверен, что в следующей игре это доверие мы оправдаем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).