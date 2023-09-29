Кравец — о 0:6: «Авангард» вышел воевать! Но во втором периоде допустил нелепые удаления

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал разгромное поражение команды в матче с московским «Динамо» (0:6).

«Опять хороший первый период. Вышли воевать, играть, делали всё правильно. К сожалению, во втором периоде не забили в большинстве, а затем сами допустили нелепые удаления, зная, что «Динамо» очень хорошо играет в большинстве. Конечно, нельзя шесть минут играть втроём и совершать такие нарушения. Естественно, будем над этим работать. Впереди ещё три матча в поездке, будем готовиться к ним.

Что нам нужно исправлять, чтобы начать выигрывать? То, что я только что сказал. Нужно забивать голы, нужно не делать глупых удалений, чтобы не играть втроём и вчетвером. Нужно правильно играть в меньшинстве. И, в принципе, сегодня в меньшинстве были хорошие моменты, мы достаточно хорошо отыграли. Ну и надо продолжать работать над моментами игры — единоборствами, подставлениями, добиваниями. Над всем нужно работать и продолжать всё улучшать. Самое главное — нужно, чтобы внутри все понимали, что команда старается изменить эту ситуацию. И я думаю, что мы это сделаем», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.