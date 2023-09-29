Гашек отреагировал на допуск юношеских сборных России по футболу в турниры под эгидой УЕФА

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в «Твиттере» отреагировал на решение УЕФА допустить юношеские сборные России по футболу (все возраста до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага.

«Согласен. Я поддерживаю [это решение] с определёнными правилами уже давно. Дети не несут ответственности за своих родителей», — говорится в сообщении.

Гашек также добавил, что их команду сопровождения можно будет пустить в страну только в том случае, если они сделают определённые политические заявления. Если они откажутся, то, по словам чешского хоккеиста, не будет никаких проблем с тем, чтобы «присмотреть здесь за детьми в краткосрочной перспективе».