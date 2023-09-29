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Журналист RMNB рассказал о шутке Овечкина во время первого интервью в тренировочном лагере

Журналист RMNB рассказал о шутке Овечкина во время первого интервью в тренировочном лагере
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Североамериканский журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на своей странице в «Твиттере» рассказал о шутке 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время первого интервью в тренировочном лагере столичной команды.

«Как сегодня началось первое интервью Алекса Овечкина в тренировочном лагере:

Вопрос: Как ты, Алекс?
Ови: «Великолепно».
Вопрос: Как прошло твоё лето?
Ови: «Великолепно…»
[Притворяется, будто собирается уйти]
Ови: «Всё хорошо, спасибо», — говорится в сообщении.

Отметим, что в оригинале Овечкин говорит на английском «Great». Это является отсылкой на два его прозвища. Первое: The Great Eight — Великая Восьмёрка. Второе: Alexander The Great — Александр Великий.

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