Журналист RMNB рассказал о шутке Овечкина во время первого интервью в тренировочном лагере

Североамериканский журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на своей странице в «Твиттере» рассказал о шутке 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время первого интервью в тренировочном лагере столичной команды.

«Как сегодня началось первое интервью Алекса Овечкина в тренировочном лагере:

Вопрос: Как ты, Алекс?

Ови: «Великолепно».

Вопрос: Как прошло твоё лето?

Ови: «Великолепно…»

[Притворяется, будто собирается уйти]

Ови: «Всё хорошо, спасибо», — говорится в сообщении.

Отметим, что в оригинале Овечкин говорит на английском «Great». Это является отсылкой на два его прозвища. Первое: The Great Eight — Великая Восьмёрка. Второе: Alexander The Great — Александр Великий.