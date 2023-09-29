Авторитетный журналист ESPN сделал смелый прогноз о будущем клубе Патрика Кейна

Авторитетный журналист ESPN Грег Вышински сделал смелый прогноз относительного того, в каком клубе продолжит карьеру американский нападающий Патрик Кейн.

Обозреватель назвал следующим местом продолжения карьеры звезды «Флориду Пантерз».

«Агент Кейна, Пэт Бриссон, недавно рассказал мне, что реабилитация нападающего после операции по восстановлению бедра проходит хорошо, возможно, даже лучше, чем ожидалось. Им обоим нужно время, чтобы увидеть, как изменится турнирная таблица, прежде чем отправиться куда-нибудь свободным агентом.

То, что «Флорида» этим летом запрашивала информацию по Кейну, не должно удивлять, поскольку это сделали многие команды. Но я думаю, что это может стать хорошим вариантом для Кейна — конкурентоспособная команда и возможность сыграть на правом фланге позади Мэттью Ткачука и Сэма Райнхарта. Да, и погода тоже неплохая», — приводит слова Вышински ESPN.