The Athletic: похоже, фанаты были уверены, что «Монреаль» выберет Райнбахера, а не Мичкова

The Athletic рассказал, какая история, связанная с «Монреаль Канадиенс», стала самой странной в нынешнее межсезонье.

«Межсезонье на данный момент: обмен Кирби Дака прошлым летом хорошо сработал, поэтому они попробовали аналогичный ход с Алексом Ньюхуком. Они также дали Коулу Кофилду новый контракт максимальной длины.

Но их самая странная история заключалась в следующем: их фанаты, похоже, были уверены, что они выберут Давида Райнбахера под номером пять, а не игрока с более высоким потенциалом — такого, как Матвей Мичков. Кажется, он справляется с этим достаточно хорошо.

Рейтинг странности: 3,8/10. С четырьмя командами уровня плей-офф в дивизионе и ещё тремя, стремящимися туда попасть, «Монреаль» близок к тому, чтобы занять последнее место в Атлантическом дивизионе, не так ли?» — говорится в сообщении.