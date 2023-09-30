Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демченко тянулся за шайбой, Ice Girls выступали на льду. Фото разгрома «Авангарда»

Демченко тянулся за шайбой, Ice Girls выступали на льду. Фото разгрома «Авангарда»
Ice Girls ХК «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 29 сентября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (6:0).

«Хочу поблагодарить зрителей, сегодня был полный стадион – и наших, и тех, кто из Омска, и тех, кто проживает в Москве, но болеет за Омск. Сегодня и у них была такая дуэль. Игра нам удалась. Несмотря на счёт, она не была простой. Особенно начало. Но в нужный момент забили голы и дальше контролировали игру.

Что касается восстановления после поездки на Дальний Восток… Да кто знает, три дня – это идеальный срок для восстановления или нет. Бывает, что идеально, когда ты в хорошем настроении возвращаешься. Бывает, что нет. Ещё же видите, эпидемии разные пошли, мы тоже это схватили, в самолёте переносили. И сейчас продолжаем переносить симптомы.

Точнее, не столько эпидемия, сколько мелкие болезни были. У многих насморк, горло болит. На один день люди выпадают. Надеюсь, что пик мы пролетели в самолётах, всё прошло в поездке. А три дня – это нормально. С годами выстроилась такая система», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android