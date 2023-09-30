Маркус Фолиньо продлил контракт с «Миннесотой» на четыре года и $16 млн

«Миннесота Уайлд» продлила контракт с 32-летним правым нападающим Маркусом Фолиньо, сообщает официальный сайт клуба. Это соглашение рассчитано на четыре года, за которые хоккеист заработает $16 млн. С учётом текущего соглашения Фолиньо останется в команде до конца сезона-2027/2028.

Нападающий выступает за «Миннесоту» последние шесть лет. За это время он набрал в регулярном чемпионате НХЛ 156 (67+89) очков в 396 матчах. Также на его счету рекордные для команды 1159 силовых приёмов и 415 минут штрафа. В плей-офф форвард сыграл за «Уайлд» 28 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

Карьеру в лиге Фолиньо начинал в «Баффало Сэйбрз», которым был выбран в четвёртом раунде драфта 2009 года. За 12 сезонов в НХЛ на счету хоккеиста 743 игры и 272 (116+156) очка в регулярном чемпионате. Также в этих матчах Фолиньо заблокировал 441 бросок, провёл 2182 силовых приёма и заработал 749 минут штрафа.