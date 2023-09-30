Бирюков — о поражении от «Металлурга»: «Салават» играл неплохо, но без голов не победить

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:1). Уфимцы проиграли дома магнитогорцам в шестой встрече подряд.

«Плохо, что не получилось победить, надо забивать голы. Моменты есть, чего-то не хватает. Надо это перебороть, продолжить работать. Всё придёт. Соперник хорошо двигался, мы неплохо играли, но без голов не выиграть.

Могу сказать, что у нас равнодушных нет, все хотят выиграть. Другое дело, что не всё получается. Есть время найти ключи к успеху, тем более дома. Будем биться за болельщиков и город», — приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Бирюкова.

Уфимский клуб занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков в 11 матчах.