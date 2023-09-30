«Флорида» победила «Каролину», Кочетков пропустил четыре шайбы, Орлов отдал передачу

В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз», в котором хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Весь матч в воротах гостей провёл российский вратарь Пётр Кочетков. Он пропустил четыре гола от Мэки Самоскевича, Стивена Лоренца, Джерри Мейхью и Лукаса Карлссона. У «Каролины» шайбы забросили Тони Деанджело и Брендан Перлини. Во втором взятии ворот «Флориды» поучаствовал российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов, отдавший голевую передачу.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».