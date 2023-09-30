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«Флорида» победила «Каролину», Кочетков пропустил четыре шайбы, Орлов отдал передачу

«Флорида» победила «Каролину», Кочетков пропустил четыре шайбы, Орлов отдал передачу
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился предсезонный матч НХЛ между командами «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз», в котором хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Весь матч в воротах гостей провёл российский вратарь Пётр Кочетков. Он пропустил четыре гола от Мэки Самоскевича, Стивена Лоренца, Джерри Мейхью и Лукаса Карлссона. У «Каролины» шайбы забросили Тони Деанджело и Брендан Перлини. Во втором взятии ворот «Флориды» поучаствовал российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов, отдавший голевую передачу.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Самоскевич (Махура, Мейхью) – 36:19 (5x5)     2:0 Лоренц (Киннунен) – 42:29 (4x5)     2:1 Деанджело (Бантинг, Друри) – 43:03 (5x4)     2:2 Перлини (Орлов, Гунлер) – 58:01 (5x4)     3:2 Мейхью (Кирстед) – 58:25 (5x5)     4:2 Карлссон – 58:48 (en)    

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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