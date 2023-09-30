Коледов — о проигрыше «Металлургу»: начали плохо, подстраивались под их хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:1). Игра была приурочена к благотворительной всероссийской акции «Доброшрифт», посвящённой поддержке людей с ДЦП.

«Да, я видел, мальчишка брал интервью, символическое вбрасывание делал парень. Хотели порадовать болельщиков игрой, но получилось так, как получилось.

Почему не удалось забить? Надо играть с первой до последней минуты. Начали плохо, подстраивались под их хоккей, второй период – продолжение первого. В третьем пытались забить гол, давить», — приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Коледова.

Уфимский клуб занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков в 11 матчах.