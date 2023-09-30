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«Он всегда мне помогает». Капризов — о продлении контракта Цуккаррелло с «Миннесотой»

«Он всегда мне помогает». Капризов — о продлении контракта Цуккаррелло с «Миннесотой»
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов положительно оценил продление контракта норвежского форварда Матса Цуккарелло с «Уйалд» на два года и общую сумму $ 8,25 млн.

«Он великолепный игрок. Он всегда всем помогает. Глядя на него, вы можете многому научиться, благодаря его мастерству и его стилю игры. Он отличный парень. Он помогает не только в хоккее, но и за пределами ледовой площадки. Если у меня есть вопросы, он всегда мне поможет. Он весёлый парень», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Напомним, Цуккарелло является партнёром по звену Кирилла Капризова. В минувшем сезоне форвард принял участие в 78 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 67 (22+45) очков, включая 29 (9+20) баллов при игре в большинстве.

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