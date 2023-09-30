Хохлачёв рассказал, кто может стать лидером «Спартака» после его перехода в «Амур»

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв заявил, что форвард «Спартака» Максим Цыплаков обладает всеми необходимыми данными для того, чтобы стать лидером команды. Хохлачёв и Цыплаков являются воспитанниками «Спартака».

«Может ли Цыплаков стать новым лидером «Спартака»? Может, конечно. У него есть все данные. Он хорошо оснащён в плане хоккейной техники», — цитирует Хохлачёва ТАСС.

25-летний Цыплаков сделал дубль в победном матче с «Северсталью» (5:3) и на сегодняшний день занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров команды. За 12 игр нападающий набрал 10 (4+6) очков. Цыплаков выступает за основную команду красно-белых с 2017 года.