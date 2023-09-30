Гендиректор «Авангарда»: болельщиков не устраивает такая игра, всем нужно сделать выводы

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал неудачное выступление команды в конце сентября. Омский клуб проиграл последние четыре матча, разгромно уступив московскому «Динамо» со счётом 0:6.

«Последние четыре матча выдались для нашей команды крайне непростыми. Поражения в концовках, поражения с крупным счётом – безусловно, это не тот «Авангард», который всем нам хотелось бы видеть.

Вместе с генеральным менеджером, тренерским штабом и хоккеистами стараемся сейчас понять причины произошедшего и найти пути выхода из этой ситуации. Понимаем, что команда в межсезонье существенно обновилась, и нужно время для того, чтобы всё заработало как надо. И в то же время уже сегодня очевидно, что всем нужно сделать определённые выводы по многим аспектам. Это касается и подготовки к матчам, и тактики, и самоотдачи на льду. Мы понимаем, что болельщиков не устраивает такая игра, что всем нужно сделать выводы по многим аспектам, и сделаем всё возможное для того, чтобы команда показывала достойные результаты.

Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает «Авангард» в этот трудный период, сейчас это особенно ценно. Только вместе мы сможем всё преодолеть, по-другому в спорте не бывает. Будем работать, будем возвращаться в игру – на характере, на мастерстве, на желании побеждать», — цитирует Чистякова пресс-служба омского клуба.