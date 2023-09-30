Кожевников: чем чаще на наш хоккей приглашать Бузовых, тем больше у нас будет Задоровых

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко осудил политику некоторых клубов КХЛ приглашать на матчи медийных звёзд шоу-бизнеса. Перед началом матча минского «Динамо» с «Ак Барсом» телеведущая и певица Ольга Бузова сделала символическое вбрасывание, после чего не удержалась на льду и упала.

«Был в шоке от того, какой интерес хоккейной прессы вызвало посещение одного из матчей регулярного чемпионата таким далёким от хоккея персонажем, как Бузова. Статей о её падении вышло больше, чем о всех хоккейных темах вместе взятых — лидерстве «Торпедо», кризисе «Витязя», «качелях» армейских клубов. Удивительно! Я вам скажу, что если КХЛ будет так размениваться, то наш хоккей ждут тяжёлые времена.

Такими методами привлекают подрастающее поколение? Это бред. Подрастающее поколение нужно не привлекать, а воспитывать. Не на людях разложения, а на наших традициях, героях, подвигах. Ребята, ничего не нужно придумывать, идея на поверхности! В каждом городе КХЛ торжественное вбрасывание должны производить реальные герои нашего времени — герои спецоперации. Это же очевидно! А мы в эти драматические времена обсуждаем чьё-то падение — позорище!

С симпатией отношусь к «герою» прошлой недели Задорову. Он играет под «моим» 16-м номером и несёт такую же прекрасную чушь, которую многие из нас, хоккеистов, тоже несли в 20 лет. Но чем чаще приглашать на наш хоккей в роли почётных гостей таких людей деградации, как Бузова, тем больше в нашем хоккее будет вырастать Задоровых — этих Иванов, не помнящих родства», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.