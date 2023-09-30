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«Хорошо, что мы это вспоминаем!» Кожевников — о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда

«Хорошо, что мы это вспоминаем!» Кожевников — о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников одобрил слова главного тренера Романа Ротенберга, назвавшего «прорывом блокады Ленинграда» долгожданную победу в матче КХЛ с «Северсталью» (4:1).

«Тут в Питере на одной из пресс-конференций вспомнили про блокаду Ленинграда. Так все сразу начали обсуждать, можно ли про неё говорить применительно к хоккею, тактично ли это, не нарушен ли какой-то кодекс. Возбудился даже мой швейцарский товарищ Вячеслав Быков. Так вот я вам скажу: это очень хорошо, что мы вспоминаем блокаду! Играем в форме, которая вновь заставляет сопереживать той трагедии из Великой Отечественной войны, приводим на хоккей блокадников, чествуем их.

Меня, к слову, позабавило, как отреагировал на политинформацию от Задорова мой швейцарский товарищ. С темы блокады Ленинграда он в своём Фрибурге возбудился, а вот в комментарии по Задорову был по-европейски толерантен. Я уж не говорю про овации нацисту в канадском парламенте — и для Задорова, и для Быкова это, видимо, другое. Узнаю Аркадича (смеётся)», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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