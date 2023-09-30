«Он делает для команды буквально всё». Герин — о продлении контракта с Цуккарелло

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил о значительном влиянии на игру команды нападающего Матса Цуккарелло. Контракт с 36-летним норвежцем был продлён сроком на два года и общую сумму $ 8,25 млн.

«Что важно, так это энергия и атмосфера, которую он привносит в команду каждый вечер. Он делает для команды буквально всё. Он поддерживает своих товарищей по команде, привносит энергию. Он может играть в силовой манере и участвовать в решающих моментах игры. Вещи, которые могут считаться мелочами, на самом деле таковыми не являются. Он очень важен для нашей команды во многих отношениях», — цитирует Герина пресс-служба клуба.

За четыре сезона в «Уайлд» Цуккарелло набрал 218 (72+146) очков в 255 играх регулярного сезона, и в каждом из этих сезонов «Миннесота» выходила в плей-офф.