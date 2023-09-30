Сейейс: жаль, что рижского «Динамо» больше нет, ведь деньги спонсоров шли из России

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс рассказал, почему динамовцы не смогли закрепиться в Высшей лиге чемпионата Латвии по хоккею и заявил, что клуб прекратил своё существование. Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис ранее опроверг информацию о закрытии клуба.

«Жалко, что такого клуба, как «Динамо» Рига, уже нет. Команды больше не существует. В «Динамо» решили не вкладываться больше, спонсоров не было. Деньги шли из России, а в связи с такой обстановкой стало ясно, что средств никаких поступать не будет. Много каких факторов связано вместе.

В прошлом сезоне играли в местном чемпионате, но финансирование слабое было, задержки по зарплатам. Одни хоккеисты говорили, что все хорошо, другие не были довольны. Я не знаю, где правда. Есть ли шанс на возрождение? Со всей обстановкой пока играть никто не будет, обычное и политическое отношение изменилось», – цитирует Сейейса Legalbet.

Команда была вновь создана в 2008 году и с сезона-2008/2009 выступала в Континентальной хоккейной лиге. В феврале 2022 года «Динамо» заявило о выходе из КХЛ. В прошлом сезоне команда играла в первенстве Латвии.