«Сибирь» обыграла «Барыс» и одержала пятую победу в шести матчах

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

На 49-й секунде Илья Морозов вывел новосибирскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Тимур Ахияров и Владимир Бутузов. На последней минуте второго игрового отрезка Николай Прохоркин, несмотря на неудачный бросок, смог поразить ворота астанинцев. На 59-й минуте Рудольф Червены отыграл один гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Челябинске сыграет с «Трактором». Минское «Динамо» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 2 октября.