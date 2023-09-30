«Сибирь» обыграла «Барыс» и одержала пятую победу в шести матчах
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Морозов (Ахияров, Бутузов) – 00:49 (5x5) 0:2 Прохоркин – 39:17 (5x5) 1:2 Червены (Скленичка) – 58:20 (5x4)
На 49-й секунде Илья Морозов вывел новосибирскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Тимур Ахияров и Владимир Бутузов. На последней минуте второго игрового отрезка Николай Прохоркин, несмотря на неудачный бросок, смог поразить ворота астанинцев. На 59-й минуте Рудольф Червены отыграл один гол.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Челябинске сыграет с «Трактором». Минское «Динамо» примет «Сибирь». Оба матча состоятся 2 октября.
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