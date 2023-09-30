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«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и вышел на второе место в Восточной конференции

«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и вышел на второе место в Восточной конференции
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Фьоре (Шевченко, Лисовец) – 38:25 (5x5)     1:1 Мэйсек (Да Коста, Осипов) – 43:21 (5x4)     2:1 Макеев – 55:18 (5x5)     3:1 Романцев (Обидин, Осипов) – 59:59 (en)    

Первый период прошёл без голов. За полторы минуты до завершения второго игрового отрезка Джованни Фьоре вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Шевченко и Евгений Лисовец. На 44-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав большинство, сравнял счёт. На 56-й минуте Алексей Макеев вывел хозяев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 октября в Екатеринбурге сыграет с «Амуром». «Адмирал» 5 октября примет «Ладу».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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