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«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и вышел на второе место в Восточной конференции

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

Первый период прошёл без голов. За полторы минуты до завершения второго игрового отрезка Джованни Фьоре вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Шевченко и Евгений Лисовец. На 44-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав большинство, сравнял счёт. На 56-й минуте Алексей Макеев вывел хозяев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 3 октября в Екатеринбурге сыграет с «Амуром». «Адмирал» 5 октября примет «Ладу».