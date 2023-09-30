Александр Овечкин сдаёт свой первый дом в Северной Америке за $ 9 тыс. в месяц

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдаёт свой первый дом в Северной Америке, сообщает The Washington Business Journals.

«Относительно скромный дом Алекса Овечкина в Арлингтоне — по крайней мере, по сравнению с особняком, в котором он живёт сейчас — снова выставлен на рынок с целью сдачи в аренду.

Дом с пятью спальнями и четырьмя с половиной ванными комнатами служил Овечкину жилищем в первые годы его карьеры в «Вашингтон Кэпиталз». Его выставили на аренду за $ 9 тыс. в месяц.

Резиденция площадью 5 тыс. квадратных футов, расположенная на участке в пол-акра, в последний раз сдавалась в аренду Эрику Густафссону, который играл за «Кэпс» в сезоне-2022/2023 до своего обмена в конце февраля в «Торонто Мэйпл Лифс». В здании есть большая кухня с бытовой техникой, подвал с барной стойкой, большой гараж на две машины с «полом, готовым для спортзала», сауна и огороженный задний двор», — говорится в сообщении.

Фото: The Washington Business Journals, Эндрю Сэмпл

Фото: The Washington Business Journals, Эндрю Сэмпл