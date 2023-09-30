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«Торпедо» заменило вратаря Гуску уже после второго пропущенного гола, он ушёл в раздевалку

«Торпедо» заменило вратаря Гуску уже после второго пропущенного гола, он ушёл в раздевалку
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В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимает «Сочи». К концу первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На 13-й минуте сочинцы проводили атаку. Нападающий Артур Тянулин заполучил шайбу за воротами и не глядя отдал передачу за спину на Матвея Мичкова. Молодой форвард в касание сделал перевод на противоположный фланг. Оттуда нападающий Кирилл Рассказов перевёл шайбу в ворота, выведя сочинцев вперёд. После этого гола вратарь «Торпедо» Адам Гуска покинул площадку и ушёл в раздевалку, а его заменил Иван Кульбаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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