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«Давайте вопросы по хоккею». Главный тренер «Спартака» резко ответил на вопрос журналиста

«Давайте вопросы по хоккею». Главный тренер «Спартака» резко ответил на вопрос журналиста
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения в матче с «Трактором» резко ответил на вопрос журналиста о новой гостевой форме команды. Москвичи теперь на выездах играют в джерси серого цвета.

«Непривычно видеть «Спартак» в такой серой форме? Да, это постоянная выездная форма. В чём дело? Давайте вопросы по хоккею.

Сегодня игра в большинстве получилась у «Спартака», но и в меньшинстве действовали неплохо? Мы смотрим, как каждая команда играет. То же делаем для «Трактора». Здесь просто получилось три раза убежать в контратаку. Хотелось бы, чтобы и мы в большинстве забивали голы. Это один из главных компонентов в хоккее.

Несмотря на аншлаг в сегодняшней встрече, сектор наших болельщиков временами перекрикивал весь стадион? Наши болельщики всегда нас поддерживают на выезде. Где бы мы ни находились. Спасибо им. Скажу и большое спасибо всем челябинским болельщикам. Очень хорошая атмосфера. Видно, что люди болеют хоккеем и переживают.

«Спартак» лучшая команда во вторых периодах? Хотелось бы быть лучшим не только во втором периоде, а ещё в первом и третьем. Просто так складывается. Мы работаем над этим, ближняя лавка. Есть варианты», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Трактора».

Напомним, сегодня, 30 сентября, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялась очередная встреча Фонбет Чемпионата КХЛ-2023/2024. «Трактор» сыграл с московским «Спартаком». Матч закончился в овертайме победой челябинцев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

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