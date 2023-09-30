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Жамнов рассказал, как на «Спартак» повлиял отменённый гол в матче с «Трактором»

Жамнов рассказал, как на «Спартак» повлиял отменённый гол в матче с «Трактором»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение во встрече с «Трактором». Москвичи выигрывали со счётом 1:0 к 48-й минуте матча, но уступили в овертайме — 1:2. На старте третьего периода «Спартак» смог забросить вторую шайбу — это сделал Александр Пашин. Тем не менее тренерский штаб «Трактора» запросил видеопросмотр, в результате которого гол отменили.

«Можно ли сказать, что исход игры решили четвёртые звенья? Так и есть, да. У нас оно часто отличается? Последние два матча — да. Конечно, мы хотим, чтобы не одно звено отличалось, а все четыре. Но сегодня так складывалась игра. В принципе, ребята молодцы.

Мы самая результативная команда лиги, но «Трактору» в основное время забросили всего три шайбы? Вот так. Команда хорошо играет в обороне. Стараемся взломать её. Где-то получается, где-то нет. Ясно, что было много моментов. Какие-то надо было использовать. Игра была в целом интересная, хотя и забито мало голов.

После того как отменили вторую шайбу, как-то пытался повлиять на психологию игроков? Нет, игра продолжалась. Ясно, что был всплеск эмоций, а потом чуть проседает команда. Это обычная ситуация. Говорить, что это нам помешало, нельзя.

Чего не хватило, чтобы сохранить счёт 1:0? Не удалось использовать моменты, которые у нас были. Игра была интересной и обоюдоострой. Хотел бы поздравить «Трактор» с победой», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Трактора».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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