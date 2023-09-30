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Главный тренер «Сочи» прокомментировал уверенную победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал уверенную победу в матче с «Торпедо»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (5:2).

«Играли против очень хорошей команды, которая очень быстро уходит в контратаку. Мы выполнили задание, хорошо сыграл вратарь. Хотелось бы выделить всю команду, мы бились в каждом отрезке, выполняли задание, поэтому пришла победа.

Однозначно, матч с ЦСКА был для нас приличной встряской. Не ожидали, что так сыграем тот матч. Настраивались, но не получилось. После того матча долго разговаривали, выясняли и сегодня сыграли хорошо.

Ключевые моменты, что мы играли по заданию, не давали сопернику раскатиться. Знали, что это мастеровитая команда, которая любит играть с шайбой. Пытались не дать ей играть с шайбой. Забили хорошие голы за счёт контратак, индивидуальных действий.

Пока у нас задача одна — выигрывать каждый матч. А там будет видно», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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