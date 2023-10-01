«Баффало» обыграл «Коламбус», Марченко отдал голевую передачу

«Баффало Сэйбрз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3. По ходу встречи «сабли» уступали в счёте 0:3.
У «Баффало» отличились Джефф Скиннер (дважды), Хенри Йокихарью и Закари Бенсон. У «Коламбуса» два гола забил Патрик Лайне, а ещё одну шайбу забросил Джастин Дэнфорт. При первом взятии ворот в матче Лайне ассистировал российский нападающий Кирилл Марченко. В составе «Блю Джекетс» в игре приняли участие ещё двое россиян — защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».
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