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«Баффало» обыграл «Коламбус», Марченко отдал голевую передачу

«Баффало» обыграл «Коламбус», Марченко отдал голевую передачу
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«Баффало Сэйбрз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3. По ходу встречи «сабли» уступали в счёте 0:3.

У «Баффало» отличились Джефф Скиннер (дважды), Хенри Йокихарью и Закари Бенсон. У «Коламбуса» два гола забил Патрик Лайне, а ещё одну шайбу забросил Джастин Дэнфорт. При первом взятии ворот в матче Лайне ассистировал российский нападающий Кирилл Марченко. В составе «Блю Джекетс» в игре приняли участие ещё двое россиян — защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» встретится с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз».

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