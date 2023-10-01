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Гатиятулин — о победе над «Спартаком»: в первом периоде не хватало движения, потом разбега

Гатиятулин — о победе над «Спартаком»: в первом периоде не хватало движения, потом разбега
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 ОТ)

«В первом периоде не хватало движения, потом разбегались. Непростой матч. Смогли поймать соперника на контратаке и забить гол. В овертайме удалась хорошая позиционная атака. Важная победа.
Когда брали видеозапрос, были ли уверены, что там вне игры? У нас Владимир Гапонов за это отвечает. У него есть возможность внимательно посмотреть. Задали вопрос, он сказал брать. Нам не совсем видно было.

Стоит ли дать отдохнуть Заку Фукале? Подумаем, посмотрим на состояние и примем решение. Есть завтра день у нас. Ожидать ли Никиту Тертышного в составе? Будем думать, анализировать игры и смотреть физическое состояние. В состав попадают те, кто, по нашему мнению, на данный момент готов играть.

С чем связана замена Семена Дер-Аргучинцева на Никиту Сошникова в звеньях? У каждого звена есть определённое задание. Все ребята стараются его выполнять. По самоотдаче нет никаких претензий. Но было видно, что подустал Саша Рыков и пришлось делать изменения по ходу матча. Что касается замены Сошникова и Дер-Аргучинцева – прошлый матч провели невнятно, нужно было что-то менять и пришли к старым сочетаниям.

Набирает ли форму Роберт Хэмилтон? Да, набирает через тренировки. Сил в этом матче много потратили. Посмотрим дальше на физическое состояние и определимся с составом», — приводит официальный сайт «Трактора» слова Гатиятулина.

Челябинский клуб занимает шестое место в Западной конференции, набрав 14 очков в 13 матчах.

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