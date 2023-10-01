Киллорн пропустит из-за травмы от четырёх до шести недель

Нападающий «Анахайм Дакс» Алекс Киллорн выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель из-за перелома пальца, сообщает Associated Press. 34-летний форвард получил повреждение в домашнем предсезонном матче с «Сан-Хосе Шаркс», который прошёл в ночь со среды на четверг по московскому времени и завершился победой «уток» со счётом 4:2.

Киллорн перешёл в «Анахайм» в июле после 11 сезонов в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он подписал четырёхлетний контракт на сумму $25 млн. В составе «Тампы» канадец дважды выиграл Кубок Стэнли и забил 198 голов.

«Анахайм» не попадал в плей-офф НХЛ последние пять сезонов, что является антирекордом для клуба. Свой первый матч в новом регулярном чемпионате «утки» проведут в гостях против «Вегас Голден Найтс». Игра начнётся в 5:00 15 октября по московскому времени.