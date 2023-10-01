Воронков толкнул вратаря и устроил массовую потасовку в предсезонном матче с «Баффало»

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3. По ходу встречи «сабли» уступали в счёте 0:3.

На последней минуте второго периода в матче произошла массовая потасовка, инициатором которой стал российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков. После того, как вратарь Девон Леви прижал шайбу, россиянин не стал покидать вратарскую площадь соперника, а стал толкаться с защитником. Проезжая мимо Леви россиянин подтолкнул вратаря, после чего голкипер упал и на льду вспыхнула потасовка с участием всех находящихся на площадке игроков. Примечательно, что по итогам эпизода малый штраф за грубость получил лишь Дилан Козенс из «Баффало», а Воронков остался без наказания.

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Воронков в текущей предсезонке провёл два матча без набранных очков.