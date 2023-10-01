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Воронков толкнул вратаря и устроил массовую потасовку в предсезонном матче с «Баффало»

Воронков толкнул вратаря и устроил массовую потасовку в предсезонном матче с «Баффало»
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«Баффало Сэйбрз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3. По ходу встречи «сабли» уступали в счёте 0:3.

На последней минуте второго периода в матче произошла массовая потасовка, инициатором которой стал российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков. После того, как вратарь Девон Леви прижал шайбу, россиянин не стал покидать вратарскую площадь соперника, а стал толкаться с защитником. Проезжая мимо Леви россиянин подтолкнул вратаря, после чего голкипер упал и на льду вспыхнула потасовка с участием всех находящихся на площадке игроков. Примечательно, что по итогам эпизода малый штраф за грубость получил лишь Дилан Козенс из «Баффало», а Воронков остался без наказания.

ВИДЕО

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Марченко, Бемстрём) – 12:02 (5x5)     0:2 Дэнфорт (Джонсон, Матейчук) – 15:50 (5x5)     0:3 Лайне (Иржичек, Бемстрём) – 20:23 (5x5)     1:3 Скиннер (Окпосо, Томпсон) – 30:28 (5x4)     2:3 Йокихарью (Олофссон, Козенс) – 42:03 (5x5)     3:3 Скиннер (Окпосо, Бенсон) – 49:20 (5x4)     4:3 Бенсон (Окпосо, Томпсон) – 54:14 (5x4)    

Воронков в текущей предсезонке провёл два матча без набранных очков.

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