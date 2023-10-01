Попов рассказал, за счёт чего «Трактор» во второй раз в сезоне выиграл третий период

Нападающий «Трактора» Егор Попов прокомментировал победу в овертайме матча с «Спартаком» со счётом 2:1. Челябинский клуб сравнял счёт в третьем периоде и одержал волевую победу. «Трактор» лишь во второй раз в сезоне выиграл третий период, это произошло впервые после стартового матча с «Ладой», когда челябинцы выиграли заключительный отрезок со счётом 2:0.

«Хорошая игра, много моментов: и у нас, и у соперника. В начале не реализовали своё большинство, где-то в зоне запирали. Все молодчики, все выстояли. Где надо было – потерпели, где надо было – сами создавали. Такая трудовая работа – это тоже необходимо для создания коллектива, который готов побеждать игру за игрой. В целом все бились, трудились, поэтому заслуженная победа.

Сегодня наконец-то победили в третьем периоде? Извлекли уроки из своих ошибок, где надо было, попроще сыграли, не допускали грубых ошибок на входе, на выходе. Все всё равно держат в голове то, что нужно это прерывать, чтобы не было такого стереотипа. Поэтому сегодня где-то не как раньше, попроще сыграли, поэтому так всё случилось», — цитирует Попова Metaratings.