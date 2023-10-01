Сумеет ли «Авангард» сегодня прервать четырёхматчевую серию поражений?

Сегодня, 1 октября, на «Арена-Мытищи» состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Авангардом». Матч начнётся в 16:00 мск.

«Авангард» проиграл четыре матча кряду, разгромно уступив в последней встрече московскому «Динамо» со счётом 0:6. Руководство и тренерский штаб омичей пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и начать побеждать. «Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Сумеет ли «Авангард» сегодня прервать четырёхматчевую серию поражений?»

«Куньлунь» потерпел три поражения в последних четырёх матчах и опустился на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Авангард» перед сегодняшним матчем занимает восьмую строчку в таблице Востока.