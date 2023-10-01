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Сумеет ли «Авангард» сегодня прервать четырёхматчевую серию поражений?

Сумеет ли «Авангард» сегодня прервать четырёхматчевую серию поражений?
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Сегодня, 1 октября, на «Арена-Мытищи» состоится очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Куньлунем» и «Авангардом». Матч начнётся в 16:00 мск.

«Авангард» проиграл четыре матча кряду, разгромно уступив в последней встрече московскому «Динамо» со счётом 0:6. Руководство и тренерский штаб омичей пообещали в кратчайшие сроки исправить ситуацию и начать побеждать. «Чемпионат» предлагает угадать победителя встречи и пройти опрос: «Сумеет ли «Авангард» сегодня прервать четырёхматчевую серию поражений?»

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Куньлунь» потерпел три поражения в последних четырёх матчах и опустился на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Авангард» перед сегодняшним матчем занимает восьмую строчку в таблице Востока.

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