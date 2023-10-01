«Монреаль» отправил в аренду в Швейцарию пятого номера драфта НХЛ — 2023 Райнбахера

«Монреаль» отправил в клуб швейцарской хоккейной лиги «Клотен» в аренду пятого номера драфта НХЛ — 2023 Давида Райнбахера, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «Канадиенс» подписали контракт новичка с австрийским защитником сроком на три года.

Райнбахер принял участие в двух предсезонных матчах «Монреаля», отметившись одной результативной передачей.

В прошлом сезоне Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (3+19) очка в 46 матчах при показателе полезности «+7». В трёх играх плей-офф защитник записал на свой счёт 2 (1+1) результативных балла. Давид выступал за Австрию на молодёжном чемпионате мира 2023 года и чемпионате мира 2023 года.